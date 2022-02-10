Şarkışla'da pancar üreticilerinin ödemelerine başlandı - Haberler
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Şarkışla'da pancar üreticilerinin ödemelerine başlandı

AA, Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Şarkışla'da pancar üreticilerinin ödemelerine başlandı

Kayseri Şeker, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftçilere pancar bedeli ödemelerine başladı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Kayseri Şeker, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftçilere pancar bedeli ödemelerine başladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Halis Lektemur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021-2022 kampanya dönemi pancar bedeli ödeme takvimi kapsamında ilçede pancar üretimi yapan 709 kişiye 44 milyon 245 bin 923 lira ödeneceğini söyledi.

Lektemur, pancar üreticilerinin hesaplarına yatan paraları ilgili bankadan almaya başladıklarını belirtti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Kayseri Şeker, Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel, Haberler

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