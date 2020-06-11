Şarkışla'da online resim sergisi açıldı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde online resim sergisi açıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde online resim sergisi açıldı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun, Şehit Doğan Kaya İlkokulunda "Sanat Sivas Projesi" kapsamında açılan sergiyi ziyaret etti.

Okulun ana sınıfı öğretmenleri Tuğba Soydan ve Semra Koç tarafından hazırlanan sergide okul öncesi öğrencilerinin eserleri sanal olarak sergileniyor.

Okul Müdürü Abdulhamit Uğuz, serginin sanal müze görüntüleri ve video çekimlerini online olarak ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Kaynak: AA