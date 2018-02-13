Şarkışla'da Okuma Yazma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köy ve mahalle muhtarları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, okuma yazma seferberliğinin tanıtımı yapıldı ve bilgi verildi.

Kaymakam Akif Pektaş, burada yaptığı konuşmada, ilçe merkezi ve köylerden okuma yazma seferberliğine katılımın yüksek olacağını düşündüğünü söyledi.

Okuma yazma belgesi alanlar arasında kura çekeceklerini, kurada ismi çıkan 5 kişinin umre, beyaz eşya, tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendireceklerini belirten Pektaş, "Okuma yazma seferberliğine yüzde yüz katılım sağlayan bir köy ve bir de mahalle muhtarımız olmak üzere, iki muhtarımızı da bilgisayar ödülüyle ödüllendireceğiz." diye konuştu.

Pektaş, 19 Şubat'ta kadar müracaatların alınacağını vurgulayarak, mart ayında başlayacak kursların, mayıs ayında sona ereceğini bildirdi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, şube müdürleri Murat Kalkan ve Mehmet Bilgiç, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, köy ve mahalle muhtarları katıldı.