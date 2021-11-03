Şarkışla'da okuma yazma kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi - Haberler
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Şarkışla'da okuma yazma kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Şarkışla'da okuma yazma kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 1 ve 2. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılarak başarı sağlayan 17 kursiyere sertifikaları verildi.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 1 ve 2. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılarak başarı sağlayan 17 kursiyere sertifikaları verildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katılarak yapılan sınavlarda başarılı olan 17 kursiyer, belgelerini Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir'in elinden aldı.

Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik her yerde kurs açabiliriz, okuma yazma bilen ancak belgesi olmayan vatandaşlarımız ise 1. ve 2. kademe okuma yazma sınavlarına katılarak ilkokul mezununa denk belge alabilirler. Bunun için okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın Halk Eğitimi Merkezimize müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi.

Törende, belge almaya hak kazanan kursiyerlere Sivas Valiliğince gönderilen hediyeler de verildi.

Şarkışla'da okuma yazma kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Şarkışla'da okuma yazma kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Şarkışla'da okuma yazma kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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