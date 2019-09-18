Şarkışla'da öğrencilere aşure ikram edildi

18.09.2019 10:54

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla öğrencilere aşure ikram edildi.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen aşure günü etkinliği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan öğretmen İsmail Aslan, aşure gününün insanlığa huzur getirmesini diledi. Aslan, Muharrem ayının önemine dikkati çekerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Okul Müdürü Süleyman Sipahi de davete icabet eden protokol üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programda Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen tarafından Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih İlk/Ortaokulu öğrencilerine aşure ikram edildi.

Kaynak: AA