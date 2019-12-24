Şarkışla'da öğrenciler kadına şiddete kırmızıya boyadıkları tişörtlerle tepki gösterdi

24.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:04

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencileri "Kadına Şiddetle Mücadele" etkinlikleri kapsamında, kırmızı boyayla boyadıkları tişörtleriyle gösteri sundu.

Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen programda, Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Çocuk Gelişimi Programı ve Girişimcilik Kulübünden 18 kız ve 8 erkek öğrenci, beyaz tişörtlerini kırmızıya boyadı.

Kadın cinayetlerinde isimleri ön plana çıkan kişileri canlandıran öğrenciler, sundukları gösteriyle kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dikkati çekti.

Girişimcilik Kulübü Bölüm Başkanı Halil Kaya Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Şeker, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini hazırladıkları programla anlatan öğrencilere teşekkür etti.

Programı izleyen Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu ve beraberindekiler daha sonra okulda yeni oluşturulan Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya drama salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA