Şarkışla'da meme kanserine dikkat çekmek için stant açıldı - Haberler
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Şarkışla'da meme kanserine dikkat çekmek için stant açıldı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Şarkışla'da meme kanserine dikkat çekmek için stant açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meme kanserine dikkat çekmek için stant açıldı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meme kanserine dikkat çekmek için stant açıldı.

İlçe Devlet Hastanesinde açılan stantta doktor ve sağlık çalışanları meme kanseri konusunda vatandaşa broşür dağıttı.

Kadınların düzenli muayene olmaları gerektiğini belirten aile hekimi uzmanı Dr. İrem Çavdar, her sekiz kadından birinin kanser olma riski taşıdığını belirterek, erken teşhisin önemini anlattı.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserler arasında 1. sırada geldiğini belirten Çavdar, "Erken tanı da tedavi de çok önemli. Kadınlar 20 yaşından itibaren kendi kendilerine meme muayenelerine başlamalı. 20 yaşından 40 yaşına kadar doktor kontrolünde olmalılar. Erken tanı ile başka yerlere sıçraması ve can kayıplarının önlemesi hedeflerimiz arasında." dedi.

Stant açılışına İlçe Sağlık Müdürü Halil Atalay, Hastane Başhekimi Murat Yağmur ve Hastane Müdürü Özcan Uzuldal da katıldı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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