Şarkışla'da Mekke'nin Fethi Kutlandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.



Mekke'nin Fethi'nin 1387'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geceye Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan AGD Şarkışla Temsilcisi Hasan Taşdemir, "Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, aşkıyla yaşamalı." dedi.



Konuşmanın ardından ilahiyatçı Abdüssamed Dinç gecede Medine müdafaasında Fahrettin Paşa'nın yaşadıklarını anlattı. İlahi dinletisinin ardından Siyer-i Nebi ödül töreni yapıldı. Ortaokul kategorisinde Esmanur Esen, lise kategorisinde ise Ersin Yıldız birinci olarak iki adet çeyrek altınla ödüllendirildiler. - SİVAS