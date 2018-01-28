Şarkışla'da Mehmetçik İçin Dua Edildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Büyük Birlik Partisi İlçe Teşkilatı ve Alperen Ocakları üyeleri Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua etti.

Şarkışla Öğretmenevi'nde düzenlenen programda bir araya gelen partililer, ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin'e giden Mehmetçik'lerin muzaffer olup ülkelerine kazasız belasız dönmeleri için topluca dua etti.

Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Halil Kavlak, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin bozulmamasını temenni etti. Ülkenin huzurunu bozmak isteyen şer güçlerin oyunlarının bozulmasını dileyen Kavlak, "Ülkemizde olduğu gibi Suriye'de, Afrin'de mazlumların huzuru, güveni için adeta düğüne gider gibi koşarcasına, teröristleri yok etmek için giden Mehmetçiğimize Allah güç kuvvet versin." dedi.

Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek ise her zaman devlet ve milletin yanında olduklarını belirterek, "Yaşlı amcalarımızın bile askerlik şubelerine giderek 'bende asker olmak, ben de düşmana karşı savaşmak istiyorum' diyen bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Allah bu birliğimizi, bu beraberliğimizi bozmasın inşallah." diye konuştu.

Programa, Şarkışla İl Genel Meclis Üyesi Murat Özdal, eski belediye başkanı Kasım Gültekin ve partililer katıldı.