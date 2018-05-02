Şarkışla'da Lise Öğrencileri Çeşitli Etkinlikler Sundu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı öğrencilerinin hazırladığı çeşitli etkinlikler sahnelendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde, anaokulu öğrencilerine yönelik etkinliklerde, lise öğrencileri tarafından hazırlanan animasyon gösterisi, çocuk tiyatrosu, müzikli drama, palyaço şovlar, yarışmalar, oratoryo ve kostümlü şov gösterileri yapıldı.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulsamet Atalay, burada yaptığı konuşmada, "Amacımız, çocukların eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunmak, hayal dünyalarını geliştirmek ve neşeli vakit geçirmelerini sağlamak." dedi.

Etkinliği Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, milli eğitim şube müdürleri Fehmi Kılıçkaya ve Mehmet Bilgiç ile öğrenciler izledi.