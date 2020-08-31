Şarkışla'da LGS'de dereceye giren öğrencilere ödül verildi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında derece yapan öğrencilere ödül verildi.
31.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:24
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında derece yapan öğrencilere ödül verildi.
Öğrenciler için Hükümet Konağı önünde ödül töreni düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'den öğrenciler hakkında bilgi alan Kaymakam Mehmet Erdem, öğrencileri tebrik etti.
Dereceye giren öğrencilere Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından gönderilen ödüller verildi.
Ödül törenine, Belediye Başkan Vekili Uğur Taş, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, okul müdürleri ve veliler katıldı.
Kaynak: AA