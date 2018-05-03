Şarkışla'da "Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma" Yarışması
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü projeleri kapsamında, Şarkışla Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde düzenlenen yarışma, Muhsin Yazıcıoğlu Camii ve Külliyesi'nde yapıldı.
Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmada, Doç. Dr. Abdüllatif Şener Ortaokulu öğrencisi İbrahim Topçu birinci, Sefil Selimi Ortaokulu öğrencisi Yasin Güner ikinci, Anafartalar Ortaokulu'ndan Abdülhamit Atalay üçüncü oldu.
Şarkışla Mesleki Eğitim Merkezi'nden Kerim Öcalan birinci, İsmet Yılmaz Fen Lisesi öğrencisi Mitat Can Güner ikinci, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hüseyin Özer üçüncülüğü elde etti.
Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Şube müdürleri Fehmi Kılıçkaya ve Murat Kalkan ile siyasi partilerin ilçe başkanları, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.