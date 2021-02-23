Şarkışla'da Kovid-19 denetimi

Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Kaymakam Necati Aktan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Atalay, esnafların tedbirlere uyup uymadığını denetledi, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kaymakam Aktan ve beraberindekiler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Esnaf ve vatandaşlardan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını isteyen Kaymakam Aktan, "Koronavirüsle etkin mücadele edebilmek için hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Sizler de hem iş yerlerinizde kurallara uyarak hem de gelen müşterilere kuralları hatırlatarak bizlere yardımcı olun. Virüsle mücadeleyi hep birlikte başarılı bir şekilde sonlandıralım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş