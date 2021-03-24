Şarkışla'da Kovid-19 değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şarkışla'da Kovid-19 değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı

24.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:09
Şarkışla'da Kovid-19 değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel başkanlığında, kaymakamlık çok amaçlı toplantı salonunda yetkili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğe gönderdiği Kovid-19 tedbirleri konulu genelge doğrultusunda alınan kararlar ve tedbirler görüşüldü.

Vali Yardımcısı Temel, "Sosyalleşmeye bir süre ara verelim, ev içi bulaşların önüne geçmek için ev gezmelerini bırakalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskesiz asla dışarı çıkmayalım, yeme içme alanlarında mesafemizi ayarlayalım ve sağlığımızın her şeyden daha önemli olduğunu unutmayalım." dedi.

Kaymakam Necati Aktan da "İlçemizde vaka sayılarında artış bu şekilde devam ederse sadece ilçemizi değil il genelini yüksek risk grubuna dahil iller arasına taşıyacağız. Tedbirsiz vatandaşlarımızın bedelinin tüm Sivas'a mal olmaması için lütfen kurallara uyalım." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Atalay, Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekim vekili Dr. Mehmet İlker Özel, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Uğur Furkan Yurt, Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür vekili Aysel Karakurt katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkışla'da Kovid-19 değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:10:38. #1.15#
title