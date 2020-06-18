Şarkışla'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı
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Şarkışla'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda test yapmaya başladı.

Şarkışla'da koronavirüs tespitine yönelik
18.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:07

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda test yapmaya başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor.

Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanıyor.

Şarkışla İlçe Sağlık Müdürü Halil Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 95 köyde Sağlık Bakanlığınca belirlenen toplam 126 evde testin yapılacağını söyledi.

Seçilen 7 pilot ilden bir tanesinin de Sivas olduğunu belirten Atalay, "İlimizde toplam 1954 haneye misafir olacağız. Bu kişilerden burun sürüntüsü, ağzından örnek ve PCR testi için kan örneği alınacak. Sonuçlar e-Nabız üzerinden vatandaşlarımıza duyurulacak. İlçemize çalışmak üzere 781 mevsimlik tarım işçisi geldi. İşçilerin ateş ölçümleri, muayeneleri bebek ve çocukların aşılarında eksik var mı titizlikle kontrol edildi." ifadelerini kullandı.

Test yapılan vatandaşlar ise uygulamadan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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