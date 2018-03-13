Şarkışla'da Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İmam Hatip Okulları Platformu Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Şarkışla Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, özü, sözü doğru olan bir nesil yetiştirebilmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Yurt ise Şarkışla'daki İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde gelinen son durum, eğitim ve yapılacak olan işler için bilgiler verdi.

Toplantı, imam hatip okullarının genel durumu, eğitim ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.