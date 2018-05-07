Şarkışla'da Kermes Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Verenel Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Şarkışla Belediyesi hizmet binası girişinde düzenlenen kermesin açılışını Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Gündoğdu gerçekleştirdi.

Verenel Derneği Şarkışla Sorumlusu Recep İslamoğlu, hayır sahiplerinin katkılarıyla açılışı yapılan kermesten elde edilecek gelirin bir kısmını ihtiyaç sahibi vatandaşlara, bir kısmını ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.

İslamoğlu, bir hafta süreyle açık kalacak kermese vatandaşları davet etti.