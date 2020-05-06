Şarkışla'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri

Şarkışla ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, sürücü ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Şarkışla ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, sürücü ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, farklı uygulama noktalarında sürücüleri bilgilendirerek broşür ve afiş dağıttı.

Durdurulan araçlarda uygun mesafe korunarak rutin kontroller yapıldıktan sonra sürücüler uyarıldı.

Trafik haftası süresince "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganlarına ağırlık verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA