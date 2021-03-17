Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor
İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Kar yağında yürüyen vatandaşlar - Sivas SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında ilerleyen araçlar
Kar yağında yürüyen vatandaşlar - Sivas
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sivrialan köyü beyaza büründü.
Sivas-Erzincan kara yolundaki Kızıldağ ile Zara-Suşehri arasındaki Geminbeli geçitlerinde de kar etkili oluyor.
Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede hazır bekletiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş