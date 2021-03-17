Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor
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Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor

17.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:50

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında ilerleyen araçlar Kar yağında yürüyen vatandaşlar - Sivas SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı

Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

Kar yağında yürüyen vatandaşlar - Sivas

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sivrialan köyü beyaza büründü.

Sivas-Erzincan kara yolundaki Kızıldağ ile Zara-Suşehri arasındaki Geminbeli geçitlerinde de kar etkili oluyor.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede hazır bekletiliyor.

Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor
Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor
Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor
Şarkışla'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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