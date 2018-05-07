Şarkışla'da Kan Bağışı Kampanyası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Türk Kızılayı Şarkışla Şubesince Şarkışla Hükümet Konağı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay doktoru Ümit Yıldız, yaptığı açıklamada, Şarkışla halkının kan bağışı konusunda oldukça hassas ve bağışçı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, hafta boyunca devam edecek kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.