Şarkışla'da "Kalbin İçin İp Atla" Etkinliği
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi ve Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında "Kalbin İçin İp Atla" etkinliği düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi ve Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında "Kalbin İçin İp Atla" etkinliği düzenlendi.
Atatürk İlkokulu bahçeside gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, sağlıklı yaşam için müzik eşliğinde ip atladı.
Okul Müdürü Mustafa Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin hareketli yaşam konusunda bilinçlenmelerini amaçladıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinliği İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, Murat Kalkan ve Fehmi Kılıçkaya ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cihat Özdamar da izledi.