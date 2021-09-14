Şarkışla'da İlköğretim Haftası kutlandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahraman Köseoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Okul Müdürü Harun Eliş, yüz yüze eğitimin başlamasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin kendilerine en büyük emanet olduğunu belirten Eliş, "Sevgili öğrenciler, anne ve babalarınızın şefkatli kollarından, sizleri anne ve babalarınız kadar sevecek olan öğretmenlerinizin yüreğine hoş geldiniz." dedi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Karatas ise 2021-2022 eğitim öğretim yılına 3 anaokulu, 6 ilkokul, 8 ortaokul, 4 birleştirilmiş sınıflı ilkokul, 6 köy ve belde ilkokulu/ortaokulu, 8 lise olmak üzere toplam 35 eğitim kurumunda 720 eğitim çalışanı ve 7 bin 380 öğrenciyle başladıklarını belirtti.

Karataş, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlerle buluşmuş öğrenciler yetiştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı törene, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Durdu, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.