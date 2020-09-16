Şarkışla'da "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
16.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:20
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Şarkışla Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Öztürk, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene katılanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uydukları dikkati çekti.
Programa Şarkışla Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Kaynak: AA