Şarkışla'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
12.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:57
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Memiş Avunduk (56) yönetimindeki 44 PV 146 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Pınarbaşı kavşağında, İbrahim Ethem Yiğit (24) idaresindeki 27 R 9302 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Yiğit, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA