Şarkışla'da ihtiyaç sahiplerini sevindirecek market

23.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:16

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as" kampanyası kapsamında "Sosyal Giyim Marketi"nin açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Şarkışla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından açılışı yapılan market, Şarkışla Belediyesi 2. katında hizmet verecek.

Kadın Kolları Başkanı Hanife Metin, açılışta yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi amaçladıklarını söyleyerek, bu tür sosyal projelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Hayırseverlerin markete bıraktığı giysilerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarca hiçbir ücret ödenmeden alınabileceğini belirten Metin, "Burası hafta içi 13.00-15.00 saatlerinde açık kalacak. Başlattığımız kampanyaya başta esnaf ve vatandaşlarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız kullanılabilecek düzeydeki giysilerle katkı sağlıyor." dedi.

Projenin sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Metin, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Metin, markette çocuk giysileri, gelinlik, kullanılmış ve kullanılmamış giysilerin bulunduğunu söyledi.

Açılışa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm ve partililer katıldı.

Kaynak: AA