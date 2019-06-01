Şarkışla'da iftar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 bin 500 kişiye iftar verildi.

Şarkışla Kaymakamlığı ve Belediye tarafından Esentepe Mahallesinde bulunun sosyal konutlarda verilen iftara Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Pektaş, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizin en üst seviyeye çıktı aylardan biri. Böylesine güzel bir ayda vatandaşlarımızla bir arada olmak istedik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Kaynak: AA