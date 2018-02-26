Şarkışla'da "Hocalı Katliamı" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Hocalı Katliamı" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Şarkışla Alperen Ocakları tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek, 26 yıl önce yaşanan "Hocalı Katliamı"nın tarihe kanlı katliam olarak geçtiğini ve insanlık tarihi için de kara bir leke olduğunu söyledi.

Şimşek, o günleri unutmamak ve unutturmamak için sergiyi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ne ortaçağda, ne de çok uzağımızdaydı. Yakın bir tarihte ve bütün insanlığın gözleri önünde bir zulüm, bir vahşet yaşandı. Hocalı kasabasında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere 613 Azeri kardeşimiz katledildi, 487 kişi ağır yaralandı ve bin 275 kişi ise rehin alındı. 150 Azeri kardeşimiz ise bir daha geri dönmemek üzere kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakılmış olduğu, gözlerinin oyulduğu, insanların derilerini soyarak, hamile kadınların karnını yararak, çocukların cesetleriyle oyun oynayarak yüzlerce insan, o gece hunharca, barbarca öldürüldü. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek işkence yöntemleri bu insanların üzerinde denendiği tespit edildi."

Şimşek, "Hocalı Katliamı"nı anlatan 37 fotoğraftan oluşan serginin gün boyu izlenime açık kalacağını ifade etti.