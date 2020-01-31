Şarkışla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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Şarkışla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

31.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:04
Şarkışla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

'ın ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerinden 20 bisiklet, 15 ankastre set üstü ocak, jeneratör, 2 katı meyve sıkacağı ve matkap çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmının piyasaya sürüldüğünü belirleyen polis ekipleri, 8 bisiklet ile 4 set üstü ocağı ele geçirdi.

Kaynak: AA
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