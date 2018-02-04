Şarkışla'da Hırsızlık

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dükkanın kapısının camını kırarak içeri giren hırsız veya hırsızlar kasada bulunan bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay dün gece Hal Caddesi üzerinde Yılmaz Beyazıt'a ait dükkanda geldi. Dükkana gelen hırsız veya hırsızlar dükkanın kapısının camını kırarak içeri girdi. Sabah dükkanını açmaya gelen işçiler kapının camının kırıldığını fark etti. Yapılan kontrollerde kasada bulunan bin liranın da çalındığını tespit edildi. Durumun polis ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri dükkanda inceleme yaptı. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - SİVAS