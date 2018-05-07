Şarkışla'da Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce sergi düzenlendi.

Şarkışla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen kurslarda üretilen giyim, takı, ev eşyası, kilim ve hat sanatı ürünler, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Kaymakam Akif Pektaş, sergi açılışında yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezinde üretilenlerin satışının yapılabileceği bir yer açmayı planladıklarını belirten Pektaş, şunları kaydetti:

"Sergilenen ürünlerin pazarlanması noktasında bayan kardeşlerimizin daha evveliyatında bizden bir talepleri söz konusuydu. Bir satış merkezi inşa etmek suretiyle burada bulunan ürünleri orada teşhir etmeyi planlıyoruz. Böylece hem bayanlarımıza bir gelir kapısı açmayı, bununla beraber ilçemize gelen kardeşlerimize de Anadolumuzun ve Şarkışlamızın zengin değerlerini göstermeyi arzuluyoruz."

Şarkışla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ise son 10 ayda 126 kurs açtıklarını kaydederek, "Kurslarımızdan 3 bin 87 kursiyerimiz faydalandı. Talepler doğrultusunda kurslarımız devam edecektir." dedi.

Serginin açılışına Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Gündoğdu, Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.