Şarkışla'da güven ve huzur uygulaması

19.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:08

Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince güven ve huzur uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile yabancıların kontrolü için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güven ve huzur uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde, 75 araç, 20 iş yeri ve 16 park da yaklaşık 600 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamada, hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı, 2 araç sürücüsüne ceza işlem uygulandı. Uygulamada, 330 yabancının ikameti de kontrol edildi.

Kaynak: AA