Şarkışla'da Ev Yangını
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangında, evin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangında, evin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Kale Mahallesi Kasım Açıkgöz'e ait müstakil evin oturma odasında, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun ilgililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında evin oturma odası kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen aile fertlerine sağlık görevlileri müdahale etti.