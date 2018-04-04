Şarkışla'da "Elim Sende" Projesine İlgi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci temsilcilerinin başlattığı "Elim Sende" projesi yoğun ilgi görüyor.

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" uygulaması kapsamında başlatılan "Elim Sende" projesine öğrenciler ve velilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun destek veriyor.

Proje kapsamında, çok sayıda bebek arabası, oyuncak, kitap, gıda, giyecek, ayakkabı, elektrik ve elektronik malzeme toplandı.

Okulun müdürü Mustafa Hatipoğlu, kampanyanın okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Bilal Örer'in teklifiyle başladığını belirterek, "Görevlendirdiğimiz öğrenciler, yardımları topladılar, gelen malzemeleri istiflediler ve dağıtım aşamasına geçtik. Bundan sonra yardımları, kaymakamlığımız, belediyemiz, milli eğitim müdürlüğümüzden de destek alarak yerlerine ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.