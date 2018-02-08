Şarkışla'da Eğitimcilerden Kan Bağışı

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılayı Sivas Şubesince düzenlenen kampanyada, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Sivas Şubesi, Şarkışla Hükumet Konağı önünde oluşturulan stantla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan bağışı kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve kurum personeli destek verdi.

Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın organizasyonunda düzenlenen kampanyayı önemsediklerini söyleyerek, eğitim camiası olarak bu tür organizasyonlara verdikleri desteğin süreceğini ifade etti.