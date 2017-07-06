Şarkışla'da Ebabil Kuşu Bulundu

Şarkışla ilçesinde iki çocuk tarafından ebabil kuşu bulundu.



Kale Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan Zafer Öztoprak (8) ve arkadaşı Nida Karatepe (7), uçamayan bir kuş buldu. Çocukların bulduğu ebabil kuşu, hayvan barınağı sorumlusu belediye veteriner hekimi Nuri Polat'a teslim edildi.



Polat, kanadında ufak bir sorunu bulunan ebabil kuşunu tedavi ederek Sivas Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceklerini söyledi.