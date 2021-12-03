Şarkışla'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda özel eğitim öğrencileri tarafından düzenlenen programa, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İl Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten ve diğer yetkililer katıldı.

Etkinlikte, özel eğitim öğrencileri çeşitli gösteriler sunuldu.

Daha sonra ilçe protokolü, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel sınıf öğrencilerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Engelli öğrenciler, polis araçları ve ilçe yöneticilerinin makam araçlarıyla tur attı ve polis telsizlerini kullandı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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