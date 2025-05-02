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Şarkışla'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Şarkışla'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen dakikalarda yerini doluya bıraktı. Kısa süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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