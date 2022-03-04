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Şarkışla'da deprem tatbikatı yapıldı

AA, Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Şarkışla'da deprem tatbikatı yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Şarkışla Anadolu Lisesi'ndeki tatbikatta öğrencilere deprem anında yapılaması gerekenler anlatıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, herkesin depreme ve her türlü afete hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Toplumsal bilinç oluşturması ve can kaybının en aza indirilmesi amacıyla 2021 yılı boyunca tüm okullarda afet farkındalık eğitimi verildiğini anımsatan Ergen, "Afetlerin olmasını engelleyemeyiz ama afete hazırlıklı olabiliriz. Ayrıca afet anında afetzedelere yardımcı olmak amacıyla tüm vatandaşlarımızı AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum." dedi.

Tatbikatın ardından acil toplanma alanında öğrencilerle bir araya gelen Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ise öğrencilerle sohbet ederek, cep telefonu olan her bireyin telefonlarına mutlaka ilgili bakanlığın 'Acil Çağrı' programını indirmesi gerektiğini söyledi.

Tatbikata Belediye Başkan Vekili Uğur Taş, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz ve Emniyet Müdür Vekili Turgay Keten de katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Anadolu Lisesi, Deprem Haftası, Şarkışla, Sivas, Güncel, Haberler

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