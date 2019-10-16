Şarkışla'da çatı yangını
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırım Mahallesi'nde Şevket Yılmaz'a ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Evlerinin çatısının yandığını gören Zarife Yılmaz, göz yaşlarına boğuldu. Yaşlı kadını olay yerindeki polis ekipleri teselli etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.