Şarkışla'da Bilgi Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
Sivas'ta düzenlenecek "Liseler Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması"nın Şarkışla elemeleri yapıldı.
Sivas'ta düzenlenecek "Liseler Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması"nın Şarkışla elemeleri yapıldı.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 8 lise katıldı.
Yarışma sonunda 90 puan alan İsmet Yılmaz Fen Lisesi ile 80 puan alan Şeyh Edebali Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Sivas'ta yapılacak yarışmada Şarkışla'yı temsil etme hakkı kazandı.
Yarışmayı, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.
Kaynak: AA