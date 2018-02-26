Şarkışla'da Bilgi ve Kültür Yarışması Düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, liselerarası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, her bir gurupta 4 okul olmak üzere 8 lise katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, yarışmayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "İlçemizi Sivas'ta temsil edecek olan okullarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ergen, yarışmaya katılan öğrencilere ve görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

Yarışmada, 1. grupta İsmet Yılmaz Fen Lisesi, Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2. grupta ise Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şarkışla Anadolu Lisesi, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarıştı.

Yarışmalara katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.