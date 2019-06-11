Şarkışla'da asayiş denetimi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçilere yönelik asayiş denetimi yapıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevsimlik işçilere yönelik asayiş denetimi yapıldı.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağır Mahallesi yolu üzerinde mevsimlik işçilerin bulundukları alanda, suça karışmış veya aranan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Mevsimlik işçilerin konakladıkları barınaklarda arama yapan ekipler, işçilerin kimlik kontrolünü yaptı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA