Şarkışla'da anız yangını - SİVAS
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Şarkışla'da anız yangını - SİVAS

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sultan köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 4 bin dönüm arazi yandı.

15.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:11

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sultan köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 4 bin dönüm arazi yandı.

Sultan köyünde çıkan anız yangını Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, onay yerine giderek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Erdem, yaklaşık 4 bin dönüm arazinin yandığını, yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü ve her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Şarkışla'da anız yangını - SİVAS

Kaynak: AA

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