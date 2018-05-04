Şarkışla'da Anaokulu Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi

Şarkışla ilçesinde Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler kukla ve benzeri gösteriler sundu.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, burada yaptığı konuşmada, gösterinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gösteriyi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya, Okul Müdürü Melike Duğan, öğretmenler ve öğrenciler izledi.