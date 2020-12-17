Şarkışla'da "Akademik Başarıyı Artırma Projesi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şarkışla'da "Akademik Başarıyı Artırma Projesi"

17.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:40
Şarkışla'da

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Akademik Başarıyı Artırma Projesi" kapsamında okul müdürleriyle bir araya geldi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Akademik Başarıyı Artırma Projesi" kapsamında okul müdürleriyle bir araya geldi.

Ergen başkanlığında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, okul müdürleri ile 12. sınıf öğrencilerine yönelik il genelindeki okullarda uygulanacak "Akademik Başarıyı Artırma Projesi" anlatıldı.

Projeyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Ergen, "Proje kapsamında ihtiyaç duyan öğrencilere kaynak kitap desteği verilecek. Online deneme sınavları ve sınav analizleriyle öğrenci ve velilerimize geri bildirim sunulacak. Online rehberlik ve meslek tanıtım hizmetleri ile okullarımızda kurulacak komisyonlarla birebir öğrenci koçluğu hizmetleri sunulacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

İlgili Haberler

EÜ'nün projesi desteklenen 8 projeden birisi oldu
EÜ'nün projesi desteklenen 8 projeden birisi oldu
Erzin'de 'Evde Kal, Kitapla Kal' projesi
Erzin'de "Evde Kal, Kitapla Kal" projesi
Düzce'de aromatik bitki projesi start aldı
Düzce'de aromatik bitki projesi start aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hadise İrem Derici Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Çocuk Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkışla'da "Akademik Başarıyı Artırma Projesi" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 09:41:50. #1.15#
title