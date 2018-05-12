Şarkışla'da 25 Bin Liraya Mehter Takımı Kuruldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından iş adamlarının sponsorluğunda 25 bin liraya mehter takımı kuruldu.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenciler tarafından 7 ayda oluşturulan takımın tüm eksikleri iş adamları tarafından karşılandı.

Mehter takımı, ilk konserini Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde verdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan mehter takımı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaymakam Akif Pektaş, burada yaptığı konuşmasında, mehter takımının Şarkışla'da bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Mehteran takımı bugün ilk konserini veriyor. İnşallah bu güzel gençlerimiz bundan sonra da çok güzel çalışmalara imza atacaklar. Şarkışla özellikle eğitim anlamında böyle gönlü güzel insanlar olduğu müddetçe inşallah pek çok başarıya imza atacaktır." diye konuştu.

Okulun müdür yardımcısı Taner Demir de kendilerine sponsor olan iş adamlarına teşekkür etti.