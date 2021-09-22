Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi - Haberler
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Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma programı düzenlendi.

ŞARKIŞLA (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma programı düzenlendi.

15 Temmuz'u anlatan resim sergisinin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun öğrencilerinden Kaan Yağer yaptı.

15 Temmuz'u anlatan videoların izlenmesi, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterisiyle sona eren programa, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, İlçe Emniyet Müdür vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi

Şarkışla'da 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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