Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır kapalı tutulan canlı hayvan pazarı açıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır kapalı tutulan canlı hayvan pazarı açıldı.
Yaklaşık 1,5 ay önce ilçede görülen şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hayvan pazarı kapatıldı. Gerekli aşı çalışmaları ve alınan önlemlerin tamamlanmasının ardından hastalıkla mücadelede başarı sağlandı.
İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla pazar, yeniden hizmete girdi.
Şarkışla Belediyesi Veterineri Nuri Polat, pazara getirilen hayvanların kulak küpesi, sağlık raporu ve nakil belgesi gibi denetimlerin titizlikle yapılacağını söyledi.
Belediye olarak pazarda denetimleri sıklaştırdıklarını aktaran Polat, "İl dışından gelen raporsuz hayvanları pazara almıyoruz. İldeki hayvanları pasaportları varsa pazarımıza alıyoruz." dedi.