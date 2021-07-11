Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı pazarda vatandaşlarla besiciler arasında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Yozgatlı besici Osman Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta pazara geldiğini söyledi.

Kendi beslediği hayvanların dışında pazardan da mal alıp sattığını anlatan Açıkel, 800-850 kilo ağırlığındaki kurbanlık hayvan için 19 bin lira istediğini ancak henüz alıcı bulamadığını dile getirdi.

Pazarda bıçak satan Kamil Aykul da "40 senedir buradayım, 22-23 senedir bıçak yaparım, işini takip edersen her zaman ekmeğini kazanırsın." dedi.

Aykul, bıçakları 3, nacakları 5, baltaları 10 liraya bilediğini belirtti.

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasındaki görüşmede, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasındaki görüşmede, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Petek Dinçöz Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 11:49:01. #1.14#

title