Şarkışla Belediyespor Moral Buldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Şarkışla Belediyespor için moral programı düzenlendi.

Şarkışla Belediyespor camiası sezon öncesi, Sivas Valisi Davut Gül'ün de katılımıyla düzenlenen programla moral buldu.

Vali Gül, yaptığı konuşmada, Şarkışla Belediyesporun güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Şarkışla Belediyespor hem seyircisi hem futbolcusuyla hem de mücadelesiyle parmakla gösterilen takımlardan biri." dedi.

Takımın maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bu işler maalesef parasız olmuyor, kısmen amatör olmasına rağmen belli bir bütçe gerekiyor, belli bir harcama gerekiyor. Burada da sizler el ele tutuştuğunuz müddetçe, güçlerinizi birleştirdiğiniz müddetçe ortaya güzel işler çıkar. Hem gençlerimize sahip çıkarız hem de bağımlılıkla mücadele ederiz. Sizler üzerinize düşeni yaparsanız, kendi çocuklarınıza, kendi komşularınıza ve kendi akrabalarınıza sahip çıkmış olursunuz."

Gül, takıma Sivas Valiliği'nin 30 bin lira, Şarkışla Kaymakamlığının da 20 bin lira katkı sunacağını da bildirdi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise ilçenin öz değeri olan takıma elbirliği ile herkesin katkı sağlaması gerektiğine işaret etti.

Hedeflerinin 3. Lig'e çıkmak olduğunu dile getiren Oğuz, bunun takıma sağlanacak katkılarla gerçekleşeceğini belirtti.